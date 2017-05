Ark bei Steam - Aktuell heruntergesetzt auf 9 Euro

Selbst Survival-Muffel müssen einräumen: Ark hält sich wirklich hartnäckig in den Top 10 der Steam Charts. Irgendwas muss also dran sein an der Multiplayer-Dinohatz. Und wer als Skeptiker bisher vom hohen Preis abgehalten wurde, sich das Abenteuer mal genauer anzuschauen, der hat aktuell die Chance, das ohne große Kosten nachzuholen. Ark kostet in der Grundfassung (inklusive DLC Survival of the Fittest) nur neun Euro (statt 28 Euro).

Das entspricht einem Rabatt von 68 Prozent. Die Aktion gilt noch bis zum 5. Juni und gilt auch für das Addon Scorched Earth. Das kostet sechs Euro statt 20 Euro. Im Survivor's Pack gibt's Addon und Hauptspiel sogar um 73 Prozent reduziert für 13 Euro statt 48 Euro. Wie man's dreht und wendet: So billig war Ark noch nie.

