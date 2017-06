Ark: Survival Evolved - Bugfixes und neue Features: Patch Notes für Update v259

Die PC-Version von Ark: Survival Evolved erhält heute, am 22. Juni 2017, den Patch v259. Das Update kümmert sich primär um jede Menge Bugfixes und zahlreiche Verbesserungen. Ein paar Neuerungen wie ein neuer Tek-Tapejara-Sattel und kleinere Features wie ein »Corpse Locator«, der einem nach einem Bildschirmtod per Leuchtsignal den Weg zur eigenen Leiche zeigt, sind aber auch dabei.

Der Patch sollte um 12 Uhr Mittags unserer Zeit bereits live sein, allerdings gab es Probleme beim Aufspielen. Aktuell sind die Server noch down, aber sollten laut Community Manager @Jatheish »in Kürze« online gehen:

We'll be redeploying PC servers soon guys, just waiting for a new build to finish cooking. Won't be long :)