Liebe Leute, wir bestaunen ein historisches Ereignis: Ein Survival-MMO verlässt tatsächlich die Early-Access-Phase. Ark: Survival Evolved erscheint am 8. August 2017 zeitgleich für PC, Xbox One und PS4 in der finalen Release-Fassung. Damit überholt es wenig überraschend DayZ - aber das wird beizeiten wohl sogar Half-Life 3 schaffen.

Passend zum Release gibt's für Vorbesteller eine schicke Limited Collectors Edition mit Landkarte, Abenteurer-Skizzenbuch und einigen anderen Goodies. Darüber hinaus bekommen Sie den Season Pass - der gewährt Zugang zum bereits erschienenen Addon Scorched Earth und zwei weiteren angekündigten DLC-Erweiterungen, die in puncto Umfang mit dem ersten Addon gleichziehen sollen.

ARK: Survival Evolved will launch 8.8.2017 for Xbox One/PS4/PC! Visit https://t.co/8ed6iiue8c to pre-order your Collectors Edition! #ARKE3 pic.twitter.com/4tgqkph2Mn — ARK (@survivetheark) June 12, 2017

Damit verlässt Ark auf dem PC eine außerordentlich erfolgreiche Early-Access-Phase. Das Spiel hält sich seit langer Zeit ununterbrochen in den Top 10 der Steam Charts - zum Zeitpunkt dieses Artikels zocken 57.000 Spieler gleichzeitig. Falls Sie bisher nur von Ihrem Early-Access-Verdruss abgehalten wurden, dürfte das Gegenargument ab August entfallen.