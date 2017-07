Seit 2015 befindet sich Ark: Survival Evolved in der Early-Access-Phase. Und seitdem ist der Preis für das Online-Survival-Spiel konstant bei 27,99 Euro geblieben - zwischenzeitliche Rabattaktionen oder Steam-Sales einmal außen vor gelassen.

Das hat sich jetzt allerdings geändert. Und zwar gravierend: Neuerdings kostet Ark: Survival Evolved satte 69,99 Euro auf Steam. Das entspricht einem Preisanstieg von über 100 Prozent.

Geplante Preiserhöhung

Willkürlich ist diese massive Anhebung des Verkaufspreises jedoch nicht. Von Anfang an gaben die Entwickler in der Steam-Beschreibung von Ark bekannt, dass das Spiel in der Early-Access-Phase günstiger als die spätere Vollversion angeboten werde.

Da das Early-Access-Ende sich nun abzeichnet, hat Wildcard den Preis vorsorglich schon einmal angepasst, um »Retail-Parität« herzustellen.

ARK: Survival Evolved has increased its price on Steam to ensure retail parity for the upcoming launch. https://t.co/hx1Fad9F5C pic.twitter.com/joAoZNxI41 — ARK (@survivetheark) July 5, 2017

Wer Ark: Survival Evolved bereits besitzt, ist von der Preiserhöhung natürlich nicht betroffen. Aus der Early-Access-Fassung wird mit dem finalen Release einfach die Vollversion. Neukäufer müssen ab sofort jedoch tiefer in die Tasche greifen. Das Addon Ark: Scorched Earth ist im neuen Preis übrigens nicht inbegriffen, sondern kostet extra.

