Ark: Survival Evolved - Release um einige Wochen verschoben

Die Retail-Version von Ark: Survival Evolved hat zwar endlich den Gold-Status erreicht und befindet sich damit auf dem Weg ins Presswerk - die ursprünglich kommunizierten Release-Pläne kann das Entwicklerstudio Wildcard aber dennoch nicht einhalten: Die Veröffentlichung des Open-World-Survival-Spiels verschiebt sich um mehrere Wochen nach hinten.

Statt am 8. August erscheint Ark: Survival Evolved nun erst am 29. August 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

Ragnarok-DLC erscheint zeitgleich

Dasselbe gilt für den kostenlosen DLC Ragnarok, der aufgrund der zusätzlichen Entwicklungszeit nun jedoch mit mehr Inhalten erscheint: Die Map fällt um ein Viertel größer aus und beinhaltet neue Biome, einen Küstencanyon voller Wyvern, einen epischen Bosskampf sowie weitere Geheimnisse. Außerdem werden die verschiedenen Ragnarok-Kreaturen dem Hauptspiel hinzugefügt.

Als Grund für die leichte Verschiebung nennen die Entwickler den Zertifizierungsprozess rund um die Retail-Version des Spiels. Der habe etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant.

Verbesserungen und Optimierungen

Die kommenden Wochen wollen die Entwickler nun zusätzlich dafür nutzen, weitere Verbesserungen und Optimierungen an Ark: Survival Evolved vorzunehmen.

Die Rede ist von Day-One-Patches, die einige Vorbehalte der Community und Fehler beseitigen sollen. Ein Fokus liegt zudem auf weiteren Arbeiten an der PC-Performance, die später auch in die Konsolenversion einfließen sollen. Außerdem wird es eine Überarbeitung der Multiplayer-Bosse geben.

