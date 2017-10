Assassin's Creed - Michael Fassbender: Der Kinofilm hat sich zu ernst genommen

Die erste Spiele-Verfilmung der erfolgreichen Reihe Assassin's Creed von Ubisoft konnte die Kinobesuchern und Kritikern nicht wirklich überzeugen - trotz großem Budget, bekannter Darsteller mit Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons, und Regisseur Justin Kurzel (Macbeth) als bekennender Spiel-Fan. Vielmehr blieb der Film hinter den Erwartungen der vielen Fans zurück.

In einem Interview mit Movienco versucht Hauptdarsteller Michael Fassbender dem mangelnden Erfolg auf den Grund zu gehen. Seiner Meinung nach sei der Film nicht unterhaltsam genug und habe sich selbst zu ernst genommen.

"Es war auf jeden Fall nicht ideal. Ich glaube, wir haben da ein bisschen eine Gelegenheit verpasst. Also warten wir ab und sehen uns an, was sich Ubisoft ausdenkt. Aber im Moment weiß ich es nicht.



Ich würde es unterhaltsamer machen, das ist wirklich die Hauptsache. Das Feeling des Films, ich denke, er hat sich selbst zu ernst genommen und ich würde die Action sehr viel schneller machen. Ich denke, es gibt drei Anfänge des Films, was ein Fehler ist."