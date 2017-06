Wir werfen einfach mal eine Prognose in den Raum: Dass es in Assassin's Creed: Origins unzählige Gegenstände, Waffen und Outfits in verschiedenen Seltenheitsgraden gibt, deutet stark auf einen möglichen Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen hin. Aber bis wir da Klarheit erhalten, dauert's wohl noch ein Weilchen - bis dahin können wir Ihnen immerhin schon Infos zu den verschiedenen Verkaufsversionen des neuen Ägypten-AC anbieten. Das erscheint in drei Fassungen:

Die normale Edition von Assassin's Creed: Origins enthält nur dann eine Bonusmission, wenn er das Spiel vorbestellt. Secrets of the First Pyramids, so der Name der Mission, klingt dabei nach einer Graberkundung auf den Spuren der Ersten Zivilisation. Aber da spekulieren wir. Kostenpunkt: 60 Euro.

von Assassin's Creed: Origins enthält nur dann eine Bonusmission, wenn er das Spiel vorbestellt. Secrets of the First Pyramids, so der Name der Mission, klingt dabei nach einer Graberkundung auf den Spuren der Ersten Zivilisation. Aber da spekulieren wir. Kostenpunkt: 60 Euro. Die Deluxe Edition beinhaltet die Vollversion - und darüber hinaus eine gedruckte Weltkarte im handgezeichneten Look, den offiziellen Soundtrack und eine zusätzliche Bonusmission. Der Auftrag findet dabei auf hoher See statt (Ambush at Sea). Hinter dem Desert Cobra Pack verbergen sich Bonus-Waffen und -Outfits: Eine Wüstenkobra-Montur, ein Pferd, der Schlangenschild, ein legendäres Sichelschwert und die Keule Auge von Apophis. Und drei zusätzliche Ability-Points kommen unserem Skilltree zugute. Preis: 70 Euro.

beinhaltet die Vollversion - und darüber hinaus eine gedruckte Weltkarte im handgezeichneten Look, den offiziellen Soundtrack und eine zusätzliche Bonusmission. Der Auftrag findet dabei auf hoher See statt (Ambush at Sea). Hinter dem Desert Cobra Pack verbergen sich Bonus-Waffen und -Outfits: Eine Wüstenkobra-Montur, ein Pferd, der Schlangenschild, ein legendäres Sichelschwert und die Keule Auge von Apophis. Und drei zusätzliche Ability-Points kommen unserem Skilltree zugute. Preis: 70 Euro. Die Gold Edition von Assassin's Creed: Origins enthält alle Inhalte der Deluxe Edition, und darüber hinaus den Season Pass, der laut Ubisoft Zugriff auf alle künftigen Erweiterungen und Ausrüstungs-DLCs gewährt. Preis: 90 Euro.

Das Spiel erscheint am 27. Oktober 2017 für alle drei Plattformen. Alle Infos zum Gameplay des Spiels halten wir in einem gesonderten Artikel für Sie fest. Kaufen kann man den ganzen Spaß übrigens im Uplay-Shop.