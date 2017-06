Assassin's Creed: Origins - Es ist endlich offiziell enthüllt, inklusive Gameplay

Das Kind war zwar schon in den Brunnen gefallen mit all den Leaks der letzten Wochen, aber auf der Microsoft-Pressekonferenz wurde der neue Teil von Assassin's Creed jetzt offiziell enthüllt: Origins bietet (wie erwartet) eine ägyptische Open World, Tausende Jahre in der Vergangenheit. Im Alpha-Gameplay durchreitet unser Held zu Pferde die Spielwelt und schickt einen Späh-Adler, den wir als Spieler steuern können.

Ähnlich wie in Far Cry: Primal machen wir so unsere Zielperson aus: Medunamun, das falsche Orakel. Danach geht's in bester Serienmanier per Parkour über die Mauer. Origins weicht im Kern nicht von den Gameplay-Stärken früherer Teile ab, fügt aber einen Haufen neuer Features hinzu. Beispielsweise können wir jetzt mit dem Bogen aus dem Sprung auf Gegner feuern. Da wäre Connor stolz. Und Edward Kenway würde sich über das Gepirsche durch hohes Gras freuen.

Im Menü sehen wir, dass alles deutlich rollenspiel-lastiger aussieht. Unsere Ausrüstung hat Level, wir vergleichen Items in ihren Werten miteinander, Gegner haben ebenfalls Level wie in Syndicate.