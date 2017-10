Assassin's Creed: Origins - Guide: Alle Papyrusrätsel - Fundorte & Lösung

Eines der Sammelobjekte in Assassin's Creed: Origins sind die überall in Ägypten versteckten Papyrusrätsel. Wenn man die Schriftrollen gefunden hat, ist das aber erst die halbe Miete auf dem Weg zu wertvollen Belohnungen. Denn erst wenn Held Bayek auch den im Rätsel auf der Schriftrolle erwähnten Ort findet, bekommt er seine Beute. Wir zeigen im Guide mit Videos, wo sich alle Papyrusrollen finden.

Hinweis: Artikel im Aufbau!

Wir aktualisieren diesen Artikel kontinuierlich um alle Fundorte der Papyrusrollen zusammenfassen zu können.

1. Papyrusrätsel Siwa: »Ein langer Trunk

Im Guide-Video zeigen wir den Fundort und die Lösung des Rätsels der Papyrusrolle »Ein langer Trunk« in Siwa. Diese befindet sich auf einem Tisch in einem Zelt im Haus des Lebens. Für die Lösung muss Bayek zu einem Wasserbecken östlich davon und ins kühle Nass springen.

2. Papyrusrätsel Jamut: »Fruchtbare Länder

Die Schriftrolle für das Papyrusrätsel »Fruchtbare Länder« findet man in Jamut im Lake Mareotis-Gebiet in der Hypostyl-Halle. Dort muss Bayek in die erste Etage klettern, um die Rollen aufzuheben. Für die Lösung muss er zu einer nordwestlich gelegenen Oase reisen.

3. Papyrusrätsel Alexandria: »Ohrenbetäubende Stille

Für das Papyrusrätsel Ohrenbetäubende Stille muss Bayek in Alexandria zum Gebäude Iseion reisen. Dort liegt die Schriftrolle hinter der Statue auf einem Tisch. Des Rätsels Lösung liegt dann auf einer Insel im Hafenbecken von Alexandria am Strand.

4. Papyrusrästel Alexandria: »Blick des Steins

Ebenfalls in Alexandria ruht das vierte Papyrusrätsel »Blick des Steins« im Serapeum. Dort findet Bayek die Rolle auf einem Tisch in den Gemächern. Die Lösung findet sich dann auf einer Insel im Maruit-See. Dort gibt es die Belohnung am Boden vor einer Säule bei der Verlorenen Krypta.

5. Papyrusrätsel Alexandria: »Geteiltes Tal

Für Rätsel Nr. 5 muss Bayek die Große Bibliothek von Alexandria besuchen. Dort liegt die Schriftrolle auf einem Pult vor einer großen Treppe. Die Lösung findet der Protagonist widerum in Nomos Neret-Mehelet auf einer Klippe nahe dem Krokodilsnest.

6. Papyrusrätsel Alexandria: »Hoffnungsstrahl

Das vorletzte Rätsel von Alexandria wartet im Grabmahl von Alexander dem Großen auf Bayek. Die Schriftrolle liegt in der ersten Etage neben einer Statue versteckt. Lösen kann Bayek das Rätsel, wenn er in der Quattara-Senke hinter einem kleinen Baum nachsieht.

7. Papyrusrätsel Alexandria: »Weg der Natur«

Das letzte Rätsel in Alexandria findet Bayek in der Großen Synagoge. Dort liegt die Papyrusrolle im Garten auf einem Tisch. Die Auflösung und Belohnung liegt dann in Nomos Kanopos auf einem Feld neben einer Palme.

8. Papyrusrätsel Nomos Kanopos: »Sackgasse«

Rätsel 8 kann der Spieler gleich in Nomos Kanopos mitnehmen. Die Papyrusrolle liegt in einem Stall in den Stallungen des Zephyros. Die Belohnung für das Sackgasse-Rätsel findet Bayek dann in Nomos Neret-Reset.

9. Papyrusrätsel Letopolis: »Sandmeer«

In Nomos Neret-Reset gilt es die Schriftrolle zum Rätsel »Sandmeer« in Letopolis zu finden. Dort findet man das Schriftstück im Tempel des Horus auf einer Decke am Boden. Seine Belohnung kann sich Bayek dann in Nomos Imentet mitten in der Wüste abholen.

10. Papyrusrätsel Memphis: »Gefallener Freund«.

In Memphis findet Bayek das 10. Rätsel im Tempel des Ptah. Die Belohnung findet Bayek dann im Wasser vor Memphis auf dem Grund.