Assassin's Creed Origins - Offizieller Comic zum Spiel angekündigt

Assassin's Creed: Origins bekommt eine Fortsetzung! Naja, zumindest in gedruckter Fassung. Denn Ubisoft wird zusammen mit Titan Comics eine Comic-Reihe herausbringen, der nach der Geschichte des Hauptspiels ansetzen wird. In den USA erscheint der erste Band im Februar.

Ob es auch eine offizielle Veröffentlichung in Deutschland geben wird, ist bisher nicht bekannt. Wir haben Ubisoft und den Verlag angefragt und aktualisieren die News, falls es diesbezüglich Neuigkeiten gibt.

Gamesport ist auch schon in den Besitz einiger Coverbilder und Comic-Panels gekommen, die einen Eindruck von der Umsetzung vermitteln. Im Comic wird Aya die Hauptrolle übernehmen, die Spieler bereits aus Origins kennen und dort die Ehefrau des Helden ist. Sie verstrickt sich irgendwie in einen Komplott gegen Cäsar und muss sich diesen Konsequenzen natürlich stellen.

Assassin's Creed: Origins - Bilder zur Comic-Adaption ansehen

Mit Anne Toole und Anthony Del Col weiß man bereits, dass fähige Autoren am Werk sind. Toole war bereits an der Story von Origins und Horizon Zero Dawn beteiligt, während Fans von Assassin's Creed Del Col vielleicht als Autor hinter einigen anderen Comic-Ablegern der Meuchelmörder-Serie kennen.

I'm excited to announce that I will be the writer of the new @ComicsTitan #AssassinsCreed ORIGINS comic series! @_pejota_ & #dijjolama and I are continuing the story of AYA as she becomes involved with Julius Caesar's assassination... The first issue is out next month! pic.twitter.com/vVmN6eUsUK