Assassin's Creed: Origins - Ubisoft bestätigt: New Game Plus kommt

Wie man's dreht und wendet: Kurz kann man die Kampagne von Assassin's Creed: Origins nun wirklich nicht nennen. Doch wer mit seinem hochstufen Level-40-Bayek nichts mehr anzufangen weiß in der Open World Ägyptens, wird bald die Chance bekommen, sich erneut durch die Story zu kloppen, ohne bei Null anzufangen.

Via Reddit bestätigt ein Community Manager, dass ein New Game Plus in Arbeit ist und bald seinen Weg ins Hauptspiel finden sollte. Damit ließe sich der Story-Fortschritt zurücksetzen, ohne dass Bayek seine Fähigkeiten und Waffen einbüßt. Genauere Infos zum Zeitpunkt und Umfang der Veröffentlichung bleibt uns der Ubisoft-Mitarbeiter aktuell jedoch noch schuldig.

Alternativ kann man sich natürlich auch in die gerade erschienene Erweiterung The Hidden Ones stürzen, die die Geschichte rund um die frühen Tage der Assassinen-Bruderschaft weitererzählt. Wer sich dafür interessiert: In unserem GameStar-DLC-Check zu Assassin's Creed: Origins - Die Verborgenen klären wir, ob sich die kostenpflichtige Download-Erweiterung lohnt.

Neue Handy-App von Ubisoft: Spieletipps und der Wetterbericht für AC Origins