Aufs Haus - EA verschenkt Steamworld Dig

Jede Erwähnung von Steamworld Dig lässt den GamePro-Kollegen Mirco freudig auf der Stelle hüpfen. Also, bildlich gesprochen. Er hüpft nicht wirklich, sondern verquasselt sich darüber, wie großartig dieses Indie-Spiel doch sei. Wer ihm zustimmen oder widersprechen will: Aktuell verschenkt EA die Perle bei Origins Aufs-Haus-Aktion.

Im Spiel schlüpft man in die Rolle des kleinen Roboters Rusty, der einem Westerndörfchen zu neuem Aufschwung verhelfen will, indem er Schätze aus dem Boden gräbt. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber enorm suchterregend: In bester Metroidvania-Manier arbeitet man sich durch umfangreiche 2D-Labyrinthe, erwirbt neue Fähigkeiten, verkloppt Feinde und braucht auch ab und an Köpfchen. Wer falsch buddelt, verbaut sich nämlich Wege zu wertvollen Items.

Mit unserer Beute bauen wir die Siedlung aus, kaufen Upgrades, sacken neue Quests ein und so weiter. Steamworld Dig ist regelmäßig bei Steam reduziert und kostet selbst im vollen Preis nur schlappe 9 Euro. Man muss sich also nicht zwangsläufig für dieses Spiel extra einen Origin-Account anlegen, wenn man ansonsten keine Lust auf die Plattform hat. Wer aber eh eine EA-Bibliothek pflegt, der macht mit dem Download nichts falsch.

Oh, und ein Nachfolger ist ebenfalls in Entwicklung. Wer hingegen lieber ballern will, kann sich auch den anderen Ableger der Steamworld-Reihe anschauen: Steamworld Heist setzt auf rundenbasierte 2D-Schießereien und spielt sich ebenfalls ziemlich launig (und auch hier springt Mirco in wilder Euphorie).

Hier geht's zur Origin-Seite von Steamworld Dig

Der GameStar-Test: So gut ist Steamworld Dig?