Die Avalanche Studios, vor allem bekannt für ihre Open World Spiele wie Just Cause 3 oder Mad Max, arbeiten offenbar bereits an einem neuen Sandbox Spiel. Aus zwei aktuellen Stellenausschreibungen des Entwicklerstudios geht außerdem hervor, dass sie bereits an einer Engine für die nächste Konsolengeneration arbeiten.

So heißt es wörtlich in der Job-Beschreibung, dass die Avalanche Studios nach einem Senior Multiplayer Programmierer beziehungsweise einem Technischen Direktor im Bereich Multiplayer suchen, die an der Entwicklung ihrer "Next Generation Open World / Sandbox Multiplayer Engine" mitarbeiten. In Just Cause 3 musste zuletzt erst eine Mod für den Mehrspielermodus sorgen, nun wollen die Entwickler offenbar selbst den Multiplayer ihres nächsten Titels kreieren.

Hinweise auf PS5 und die nächste Xbox?

Unklar ist aber, ob damit lediglich die PS4 Pro und die im November erscheinende Xbox One X gemeint ist, oder doch schon die PlayStation 5 und die nächste Xbox. Wie genau verschiedenen Stufen der Spielkonsolen in Zukunft zu unterscheiden sind, wird aber immer schwieriger zu sagen. Microsoft etwa glaubt laut Xbox Marketing Manager Aarion Greenberg an ein Ende der Generationszyklus. Sony wiederum hat erst vor Kurzem bestätigt, dass die PS5 auf jeden Fall kommen wird.

Auf dem PC dürfen wir uns so oder so über ein neues Spiel von Avalanche freuen. Auch weil das Studio in einer dritten Stellenanzeige, in der allerdings keine Next-Gen-Engine erwähnt wird, nach einem Produzenten für einen neuen AAA-Titel sucht.

