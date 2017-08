Avatar-Filme - Colonel Quaritch als Oberschurke in allen vier Sequels bestätigt

Regisseur James Cameron möchte in Kürze endlich mit den Dreharbeiten zum Sequel seines Kinohits Avatar - Aufbruch nach Pandora beginnen.

Geplant sind nicht nur eine, sondern gleich vier Fortsetzung, die in einem Stück gedreht werden sollen. Seit Jahren schon arbeitet Cameron an den Drehbüchern und der Weiterentwicklung seiner 3D-Kameras.

Inzwischen wächst auch die Besetzungsliste und bringt einige bekannte Stars aus dem ersten Film zurück. Neben Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) soll es auch ein Wiedersehen mit Stephen Lang als Colonel Miles Quaritch und Bösewicht geben. Dabei wird er laut Cameron zum Oberschurken in allen vier Avatar-Sequels, bestätigt er gegenüber dem Magazin Empire.

Die Sache hat nur einen Haken: Ist Colonel Miles Quaritch nicht im ersten Film gestorben? Wie nun seine Wiederauferstehung von den Toten aussehen wird, bleibt spannend. Für seine Rückkehr hat Cameron anscheinend großes vor:

"Das interessante Konzept der Avatar-Nachfolger ist, dass es im Grunde um die gleichen Charaktere geht. Es gibt neue Charaktere und viele neue Schauplätze und Kreaturen, also nehme ich die Charaktere, die man kennt, und setze sie an unbekannte Orte und bewege sie auf dieser großen Reise. Aber es geht nicht jedes mal um einen Haufen neuer Figuren. Es gibt nicht jedes mal einen neuen Bösewicht, was interessant ist. Derselbe Typ. Derselbe Scheißkerl in allen vier Filmen. Er ist so gut und er wird immer besser. Ich weiß, dass Stephen Lang einen Volltreffer erzielen wird."