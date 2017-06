Avengers: Infinity War - Kevin Feige bestätigt Abschied von einigen Marvel-Helden

Zum baldigen Kinostart von Spider-Man: Homecoming sprach Marvel-Chef Kevin Feige gegenüber io9 über die Zukunft des jungen Spidey im Marvel Cinematic Universe und bestätigt: Das Sequel zum neuen Spider-Man-Film läutet Phase 4 der Comic-Verfilmungen ein.

"Im dritten und vierten Avengers-Film [Infinity War] passiert so viel mit so vielen Auswirkungen, dass unserer Ansicht nach eine Person wie Peter Parker dazu geeignet ist, um die Zuschauer bei der Hand zu nehmen und sie auf eine geerdete und realistische Weise in die nächste Phase des MCU zu führen. Das geschieht mit Absicht so. Die Ereignisse von Captain America: Civil War haben Peter stark beeinflusst. Tony hat ihn abgesetzt, man erwartet, dass er mit seinem 10. Schuljahr weitermacht. Wie zum Teufel werden ihn dann die Ereignisse von Infinity War und dem noch unbenannten Avengers-Film als Elftklässler beeinflussen?"