Speedruns sind schon ein spannendes Gaming-Phänomen: Mal mit und mal ohne Tricks werden Spiele, die sonst zahlreiche Stunden in Anspruch nehmen in Windeseile durchgespielt. Für das Speedrun-Event Awesome Games Done Quick geschieht das sogar für einen guten Zweck.

Auch 2018 war wieder ein voller Erfolg für das Event, das gerade vorbei ist. Insgesamt wurden dieses Jahr bislang über 2,2 Millionen an Spendengeldern von über 32.000 Spendern gesammelt. Eine Übersicht zeigt, wer wie viel gespendet hat. Das Ergebnis entspricht mit rund 40.000 mehr als im letzten Jahr einem neuen Rekord. Mit Ausnahme von 2016 konnte das Event seine Einnahmen seit 2011 kontinuierlich steigern.

GTA 5 in 4 Stunden? Die Beeindruckendsten Speedruns der Reihe

Das Geld geht an die Prevent Cancer Foundation, also die Krebsvorsorge. Gezeigt wurden über 150 Speedruns von Titeln wie Zelda: Breath of the Wild (nur fünf Stunden für alle Hauptquests!) oder allen Bloodborne-Bossen (zwei Stunden). Auch zu allen Speedruns gibt es eine genaue Auflistung. Verfolgen kann man das Ereignis rückblickend aktuell noch auf dem offiziellen Twitchkanal.

AGDQ 2018 benefiting the Prevent Cancer Foundation - Prey von GamesDoneQuick auf www.twitch.tv ansehen