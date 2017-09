Die Arkham-Serie wird nicht weitergehen. Das hat Batmans englischer Synchronsprecher Kevin Conroy auf die Frage eines Fans hin bestätigt - und machte dabei klar, dass er das selbst von allen am wenigsten glauben kann. Schließlich seien die Spiele enorm erfolgreich gewesen:

Auf dem PC nahm die Reihe damit ein unrühmliches Ende. Der letzte Teil Arkham Knight war zwar im Kern ein gutes Spiel, Performance-Probleme und Bugs machten ihn aber auf vielen PCs beinah unspielbar. Bis heute haben die Entwickler nicht alle Fehler behoben und das Spiel einfach hinter sich gelassen - eine Portierung für Mac und Linux wurde abgebrochen.

Erstkäufer erhielten als Entschädigung für den schlechten Zustand des Spiels immerhin die anderen Arkham-Spiele samt DLCs kostenlos.

@Arkhamverse @BatmanNewsCom just saw Conroy at @WizardWorld Nashville and asked about future Arkham projects. Unfortunately he says no ? pic.twitter.com/tJEa3Am4FC