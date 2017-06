Batman & Robin - Nach 20 Jahren: Regisseur entschuldigt sich erneut für den Kinoflop

Der inzwischen 77-Jährige Regisseur Joel Schumacher (Flatliners, Die Jury) nimmt den 20. Jahrestag zum Anlaß, sich erneut bei den vielen Fans für seine Comic-Verfilmung Batman & Robin aus dem Jahr 1997 öffentlich zu entschuldigen.

Er übernehme die volle Verantwortung für das gescheiterte Projekt. Besonders tut ihm die Filmcrew leid, die sich in die Comic-Verfilmung reingehängt hat.

Auch äußert er sich zu dem berüchtigten Batman-Kostüm mit den aufgesetzten Brustwarzen, die in die Filmgeschichte eingegangen sind.

"In was für einer kultivierten Welt wir doch leben, in der zwei Stückchen Gummi in der Größe von Bleistift-Radiergummis ein Problem sein können. Es wird auf meinem Grabstein stehen, ich weiß es."