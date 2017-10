Batman: The Animated Series - Warner kündigt Trickserien-Klassiker erstmals auf Blu-ray an

Zum 25. Jubiläum von Batman: The Animated Series überrascht Warner die Fans auf der New York Comic Con 2017 mit der Ankündigung einer Blu-ray Veröffentlichung.

Demnach soll im Laufe des Jahrs 2018 die klassische Zeichentrickserie aus den 1990er Jahren erstmals auf Blu-ray erscheinen, in einer Remastered Fassung, bestätigt Polygon. Ob es auch gleich eine 4k Ultra-HD Fassung geben wird, steht noch aus.

Batman-Serie auf Blu-ray auch in Deuschland?

Das dürfte vor allem den deutschen Fans gefallen, denn bisher gibt es die beliebte Serie hierzulande noch nicht einmal auf DVD.

In den USA erschien die Serie im Jahr 2004 mit vier Volumes auf DVD. Zuletzt veröffentlichte Amazon alle Folgen der legendären Zeichentrickserie digital. Die Kosten pro Folge belaufen sich bei 2,49 Euro. Eine komplette Staffel kostet etwa 24,99 Euro.

25 Jahre Batman: The Animated Series

Die DC-Serie Batman: The Animated Series umfasst 85 Folgen und wurde von 1992 bis 1995 erstmals auf dem US-Sender Fox ausgestrahlt. Kurze Zeit später fand die Zeichentrickserie auch den Weg ins deutsche Fernsehen. Die Serie wird als The Adventures of Batman & Robin (1994-1995) und The New Batman Adventures (1997-1999) fortgesetzt. Im Original übernehmen Kevin Conroy die Stimme von Bruce Wayne/Batman, Loren Lester als Dick Grayson/Robin und Star-Wars-Star Mark Hamill als Joker.

Wie in den Comics kämpft Bruce Wayne nach dem Tod seiner Eltern als Superheld Batman in Gotham City gegen das Verbrechen. Zu seinen Verbündeten gehören Robin, sein Butler Alfred, Batgirl als Tochter des Commissioners Gordon, sowie Commissioners Gordon selbst. Die Titelmusik der Serie stammt von Danny Elfman, der schon für Tim Burtons Batman-Filme die Musik schrieb.

Passend zu Batman-Serie sind in den 1990er Jahren auch einige Videospiele erschienen.

