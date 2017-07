Batman: The Telltale Series - Hinweis auf Staffel 2 »The Enemy Within«

In Batman: The Telltale Series rückt Bruce Wayne stärker ins Rampenlicht. Das Episoden-Adventure bemühte sich um einen frischen Ansatz auf eine altbekannte Geschichte und konnte damit durchaus sein Publikum begeistern. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass der Fledermausmann bald in einer zweiten Staffel durchs nächtliche Gotham flattern könnte.

Die neuseeländische Prüfstelle Film & Video Labeling Body (das dortige Pendant zu unserer USK) hat ein Projekt namens Batman: The Enemy Within eingestuft, das von Kent Mudle eingereicht wurde. Der arbeitete zuvor als Game Director an Telltales Batman.

Meinung zum Batman-Adventure: So macht Telltale endlich Spaß!

Kombiniert man diese Info mit der Tatsache, dass Telltale auf der baldigen San Diego Comic-Con eine größere Ankündigung plant, dann verdichten sich doch die Indizien für eine zweite Batman-Staffel. Für Telltale würde ein solches Projekt das zweigleisige Bedienen von Marvel und DC bedeuten, denn mit Guardians of the Galaxy hat das Entwickler-Team ja bereits eine Comic-Vorlage im eigenen Haus.