Battlefield 1 DLCs - Release-Daten, Premium Pass, Kosten und Inhalte

Mit dem Release von Battlefield 1 im Oktober 2016 hat die Schlacht gerade erst begonnen. Bis 2018 erscheinen insgesamt vier DLCs mit neuen Maps und Spielmodi, Anfang 2018 wird laut Plan die letzte Erweiterung, Apocalypse, veröffentlicht. Alle Downloadinhalte können Sie einzeln kaufen oder zusammen im Premium Pass zum Preis von 50 Euro erwerben.

In diesem Artikel, den wir laufend aktualisieren, informieren wir Sie über alle bekannten Details wie Releasedaten und Inhalte der kommenden und bereits erschienenen DLCs. Wir sagen Ihnen, was Sie im Multiplayer-Shooter von Dice alles erwartet.

Übrigens: Auch Spieler, die keinen Season Pass besitzen, haben die Gelegenheit, den DLC-Content auszuprobieren. Zu diesem Zweck bietet Dice regelmäßig sogenannte Premium Trials und das Premium-Friends-System an.

Battlefield 1: Der erste DLC They Shall Not Pass

Der erste DLC für Battlefield 1 ist am 14. März 2017 erschienen. Mit dieser Erweiterung hält die französische Armee Einzug und füllt endlich die wichtige Rolle aus, die sie im Ersten Weltkrieg hatte. Außerdem gibt es mit Frontlines einen neuen Spielmodus.

Ein Schwerpunkt des Franzosen-DLCs liegt auf der Schlacht um Verdun. Auf der Map Verdun Höhen stürmen wir die Anhöhe »Devil's Anvil«. Die Map ist geprägt von Waldbränden, ausgelöst durch den anhaltenden Artillerie-Beschuss.

Fort de Vaux führt uns dagegen in die engen Gänge der unterirdischen Befestigungsanlage, wo sich Deutsche und Franzosen erbitterte Kämpfe in dunklen Tunneln lieferten. Hat da jemand Metro oder Operation Spind gesagt?

Wie gut sind die neuen Inhalte? Der Battlefield-DLC They Shall Not Pass im Test

Auf der Karte Soissons nehmen wir an einer der größten Panzerschlachten des Ersten Weltkriegs teil und auf der Map Bruch versuchen wir, Brücken über die Aisne zu sichern.

Nachträglich hat Dice noch zwei weitere Maps für Besitzer von They Shall Not Pass veröffentlicht, die Nachtkarten Nivelle Nights und Prise de Tahure.

Mit dem Char 2C führt der DLC einen gigantischen experimentellen Panzer als neuen Behemoth ein. Der auf Nahkampf spezialisierte Grabenkämpfer ist eine neue Elite-Klasse. Auf den Maps finden wir außerdem Feldartillerie-Geschütze, mit denen wir unsere Kameraden durch indirektes Feuer unterstützen können.

Und natürlich bringen die Franzosen auch eigene Handfeuerwaffen und Fahrzeuge in die Schlacht. So wird der schwer bewaffnete St. Chamond Tank über die Schlachtfelder rumpeln.

Alle Fakten und Inhalte zu They Shall Not Pass

6 Maps (Fort de Vaux, Soissons, Verdun Höhen, Bruch, Nivelle Nights, Prise de Tahure)

2 Operationen

Frontlines Spielmodus

12 Waffen

Sturmpanzer St. Chamond

Behemoth Char 2C

Neue Elite-Klasse (Grabenkämpfer)

Preis: 15 Euro

Erscheinungsdatum: 14. März 2017

Mehr: So schalten Sie die französischen Waffen in BF 1 frei