Battlefield 1: In the Name of the Tsar - Alle Waffen des Russland-DLCs bekannt

In the Name of the Tsar ist der zweite DLC für Battlefield 1 und wird neben neuen Maps, der russischen Armee als neue Fraktion und der Ostfront als neuen Schauplatz natürlich auch neue Waffen bieten. Bisher war nur ein Teil des kommenden Arsenals bekannt, die letzten Waffen wurden über das Auslesen der CTE-Dateien entdeckt.

Die bisher bekannten Waffen:

Parabellum MG14/17

Mosin-Nagant M91

Model 1900

Fedorov Avtomat

Nagant Revolver

C93 Carbine (schallgedämpft)

Die aus den CTE-Dateien ausgelesenen Waffen:

Dazu wird es auch neue Nahkampfwaffen wie eine Axt und eine funktionsuntüchtige Stabhandgranate geben. In the Name of the Tsar erscheint im September 2017, im August soll die erste Schneekarte Lupkow Pass für Premium-Besitzer als Auskopplung vorab erscheinen.

Derzeit lassen sich die Karten des Frankreich-DLCs They Shall Not Pass auch ohne Premium kostenlos testen.

Battlefield 1 - Bilder und Artworks aus dem DLC »In The Name Of The Tsar« ansehen