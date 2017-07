Wir hatten erst kürzlich von den elf kommenden Waffen von Battlefield 1: In the Name of the Tsar berichtet, jetzt lassen sie sich auch schon ausprobieren. Und zwar auf den Testservern des Community Test Environment. Außerdem kann die im September (im Rahmen des DLCs) erscheinende Map Brusilov Keep angespielt werden.

Szenen von der neuen Schneekarte und neun der elf Waffen hat der YouTuber DANNYonPC veröffentlicht. Das Perino 1908 LMG und die Mosin Obrez sind in der aktuellen CTE-Version noch nicht enthalten.

Dafür im Spiel:

Parabellum MG14/17

Mosin-Nagant M91

Model 1900

Fedorov Avtomat

Nagant Revolver

C93 Karabiner (schallgedämpft)

General-Liu-Gewehr

Perino Model 1908

Vetterli M1870

Brusilov Keep ist eine kleinere Karte mit Infanteriefokus. Es gibt vier Ziele zur Einnahme, ein Kirchturm ist Dreh- und Angelpunkt (und ein perfektes Snipernest) der Karte. Nur ein Panzer, eine Kavallerie-Einheit und ein neues Transportfahrzeug tauchen pro Seite auf der Karte auf, Flugzeuge gibt es keine. Als Behemoth dient der Panzerzug.

In The Name of the Tsar soll im September 2017 erscheinen und ist nach They Shall Not Pass der zweite DLC für den Weltkriegs-Shooter Battlefield 1. Premium-Besitzer dürfen schon im August die erste Schneekarte Lupkow Pass vorab spielen.

