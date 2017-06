Battlefield 1 - Neue Map und Juni-Update ab heute, Server-Wartungsarbeiten

Sehr kurzfristig hat Dice den Release des lang erwarteten Juni-Updates für Battlefield 1 angekündigt. Der Patch wird bereits heute, am 20. Juni, veröffentlicht. Um das Update aufzuspielen, werden die Multiplayer-Server am PC voraussichtlich von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr offline sein.

Die Größe des Downloads beträgt 3.39 Gigabyte. Für die PS4- und Xbox-One-Version erscheint das Update etwas später, die Server werden von 11 Uhr, respektive 13 Uhr für etwa zwei Stunden vom Netz genommen.

Während die vollständigen offiziellen Patchnotes noch auf sich warten lassen, wissen wir bereits, dass mit dem Patch auch die neue Map Nivelle Nights in Battlefield 1 Einzug hält. Die Nachtkarte steht allerdings nur Besitzern des Premium-Passes und Käufern des ersten DLCs They Shall Not Pass offen.

Freunde des Frontlines-Spielmodus, der mit They Shall Not Pass eingeführt wurde, dürfen sich zudem darüber freuen, dass der Modus nun auch auf den Maps Argonne Forest und Amiens zur Verfügung steht.

Bereits gestern haben EA und Dice angekündigt, das Premium-Friends-Programm bis zur Gamescom 2017 (22. - 26. August) zu aktivieren. Wenn Sie also einen Freund haben, der Premium-Spieler ist, können Sie gemeinsam mit ihm auf der neuen Map zocken. In den nächsten Wochen soll es zudem Premium-Trial-Phasen geben, in denen die neuen Inhalte allen Spielern testweise zur Verfügung gestellt werden. Außerdem plant Dice besondere Aktionen wie Doppel-XP-Events.

Wir erweitern diese News um die offiziellen Patch-Notes des Juni-Updates für Battlefield 1, sobald sie zur Verfügung stehen.

