Vor Kurzem hat Dice nicht nur in Battlefield 1 den Startschuss für die neue Operations-Kampagne »Feuer und Eis« gegeben, die bis zum 22. Januar laufen wird, sondern auch eine interessante Neuerung integriert. Statt wie zuvor die Kampagnen für Premium-Pass-Besitzer exklusiv zu machen, steht sie auch allen Käufern des Basisspiels zur Verfügung.

Viele Inhalte jetzt für alle Spieler

»Eines unserer Hauptziele bei den Operations-Kampagnen war es, so viele Spieler wie möglich rund um die Inhalte zu versammeln, um sicherstellen zu können, dass die Server so voll wie möglich sind. Mit den ersten beiden Kampagnen haben wir in dieser Hinsicht enorme Erfolge gehabt, sodass wir jetzt die folgenden Änderungen daran vornehmen.«, erklärt der Lead-Gameplay-Designer, Alex Sulman, in einem Reddit-Thread.

Somit haben alle Spieler Zugang zu der vier Karten umfassenden Operationskampagne, die sich aus Inhalten der beiden DLCs »They Shall Not Pass« und »In the Name of the Tsar« zusammensetzt. Folgende Karten sind enthalten:

Verdun-Höhen

Fort Vaux

Galizien

Brussilow-Festung

In Zukunft kein Premium-Pass mehr?

Trotz dieser Öffnung bleiben einige Inhalte der DLCs wie Waffen, Fahrzeuge oder Elites den Premium-Spielern vorbehalten. Dice und EA wollen mit dieser Maßnahme scheinbar eine stärker werdenden Aufsplittung der Spielerschaft verhindern. Möglicherweise ist man mittlerweile auch vom eingeschlagenen Weg mit Premium-Pass nicht mehr so überzeugt und versucht in Zeiten von »Games as a Service« andere Wege einzuschlagen.

Auch interessant: Spieler berichten über ungerechtfertigte Fairfight-Bans durch Exploit

Daneben arbeiten die Entwickler aktuell auch am Spielmodus selbst und wollen die benötigte Sieges-Punktzahl sowie die Belohnungen nach einem Match anpassen und verbessern.

Die Operationskampagnen wechseln alle zwei Wochen und bieten bei Erreichen einer bestimmten Punktzahl spezielle Waffenskins, Vehikelskins und Puzzleteile, um einzigartige Nahkampfwaffen freizuschalten.