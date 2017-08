Battlefield 1 - Gameplay-Video zeigt neue DLC-Inselkarte Albion

Der nächste DLC für Battlefield 1 namens In The Name Of The Tsar erscheint zwar erst im September, doch allmählich bekommen wir ein ganz gutes Bild davon, welche Maps und sonstigen Inhalte uns mit der Ankunft der russischen DLC-Armee erwarten werden. Nachdem wir die Karten Lupkow Pass und Brusilov Keep bereits testen konnten, ist nun die Inselkarte Albion dran. Der YouTuber Westie zeigt im Video unterhalb erste Gameplay-Szenen:

Die Karte ist ausgesprochen groß und besteht aus drei Inseln, die mit Booten erreicht werden können. Bis zum Release des DLCs im September 2017 dauert es noch ein paar Wochen. Im August sollen Premium-Besitzer die Map Lupkow Pass aber schon vorab erhalten - immerhin.

Battlefield 1 - Bilder und Artworks aus dem DLC »In The Name Of The Tsar« ansehen