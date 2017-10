Battle.net - Nutzerprofile, als offline erscheinen & Gruppenchat kommen

Für das Blizzard Battle.net alias Blizzard App alias Battle.net ist ein Beta-Update erschienen, dass die Onlineplattform um praktische Features erweitert. Längst überfällig ist die Möglichkeit, den eigenen Status für andere Spieler als offline anzuzeigen und damit der Kontrolle von neugierigen Familienangehörigen oder Freunden zu entgehen. Gleichzeitig ist es nun möglich, Spielern die offline sind (egal, ob wirklich oder nur scheinbar) Nachrichten zu schicken, die automatisch zugestellt werden, sobald sie das nächste mal online gehen.

Amerikanische Nutzer dürfen sogar noch ein paar weitere Funktionen testen. Dort sind bereits jetzt Gruppenchats und sogenannte Lounges möglich. Dahinter verbergen sich dauerhaft bestehende Kanäle, ähnlich wie man sie aus Discord kennt, mit mehreren Sprach- und Voicechats.

Wer im Battle.net mehr über sich preisgeben will, kann neuerdings sein persönliches Profil anpassen, einen Avatar auswählen, Social-Media-Accounts verknüpfen und sich in einem kurzen Text selbst vorstellen. Auch dieses Feature ist derzeit noch Beta-Testern in Amerika vorbehalten.

Um die Beta zu aktivieren, müsst ihr lediglich in den Optionen den Reiter Beta auswählen und dort »an der Beta teilnehmen« anklicken. Ein Release-Datum für alle Nutzer ist noch nicht bekannt, lange dürfte der Patch jedoch nicht mehr auf sich warten lassen.