Auch, wenn die Free2Play-Umstellung beim Arena-Brawler Battlerite keine Reaktion auf die sinkenden Spielerzahlen war, erhoffte man sich einen erneuten Aufschwung davon. Und es hat funktioniert: Die Spielerzahlen und Downloads sind wieder gestiegen und die Reviews fallen positiv aus.

Bei den Steam-Charts sieht man seit Anfang November (Battlerite ist seit dem 8. kostenlos) einen deutlichen Aufschwung. In den letzten 30 Tagen sind über 2.000 Spieler dazugekommen, was bei den bisherigen etwa 3.600 durchschnittlichen gleichzeitigen Spielern einer Steigerung von über 135 Prozent entspricht. Der Peak liegt übrigens bei fast 39.000 Spielern, ebenfalls nach dem kostenlosen Launch.

Aktuell werden 22.337 aktive Spieler verzeichnet. Dementsprechend können sich auch die Downloads sehen lassen, laut Steam Spy betragen die nun 1.710.875, von denen 39.648 neu dazugekommen sind. Die tatsächlichen Spielerzahlen steigen damit auf 1.179.390, wobei 32.937 hinzukommen. Ein großer Teil der neuen Nutzer spielt also tatsächlich.

So geht Free-to-Play

Auch die Anzahl der Nutzer-Reviews ist mit den Free2Play-Start wieder so hoch gestiegen, wie es das letzte Mal beim Early-Access-Launch er Fall war. 85 Prozent der Reviews insgesamt sind positiv.

Damit zeigt Battlerite, wie ein gelungener Free2Play-Launch auszusehen hat. Im Early Access kostete der Multiplayer-Titel ursprünglich 20 Euro und verzeichnete damals zum Release rund 16.000 gleichzeitige Spielern, mittlerweile kein Vergleich mehr zum aktuellen Peak.

Für die Zukunft werden zahlreiche neue Inhalte versprochen, beispielsweise ein großes Winter-Event im Dezember, das einen neuen Helden und spezielle Eistruhen mitbringt. In Battlerite wählen wir unterschiedliche Helden und treten dann in Arena-Matches gegeneinander an.