Battlerite - Free2Play-Brawler bekommt neuen Helden in Patch 1.3

Der Arena-Brawler Battlerite erhält ein Update und mit diesem kommt der Magier Zander als neuer Champion ins Spiel. Er ist ab sofort verfügbar und fungiert als Ranged Support Character. Er ist also ein Distanzspezialist und als solcher für spektakuläre Tricks gut.

Mit seinen Illusionen führt er die Gegner in die Irre. Er kann beispielsweise Spiegelbilder seiner selbst beschwören, sich in einen Hasen mit Zylinder transformieren, Gegner in Schafe verwandeln und sich über kurze Distanz teleportieren.

Zander kostet entweder 900 Gems (Premiumwährung) oder 5800 Battle Coins, die ihr über gewonnene Matches sammeln könnt. Übrigens haben die Entwickler auch die anderen Champions leicht angepasst.

Varesh erhielt einen minimalen Nerf, welcher die Schadens- und Heilungswerte des Charakters leicht vermindert (von acht auf sechs). Ruh Kaan wiederum erhielt einen Buff, mit einer Verringerung des Cooldowns für seine Consume-Ability und eine erhöhte Dauer für die Fähigkeit Amplify.

Die Patch-Notes findet ihr auf der Steam-Seite. Den Champion-Trailer zu Zander findet ihr unter dem Artikel.