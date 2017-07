Battletech und MechWarrior 5 - Macher werden wegen Mech-Designs verklagt

In einem Rundumschlag hat die Produktionsfirma Harmony Gold Harebrained Schemes, Jordan Weisman und Piranha Games verklagt. Harebrained Schemes kennen Spieler als die Macher des Mech-Rundentaktikspiels Battletech, Jordan Weisman ist der Schöpfer des Universums und Gründer der Firma FASA (MechWarrior, MechCommander). Piranha Games ist wiederum der Entwickler von MechWarrior Online und arbeitet derzeit an MechWarrior 5: Mercenaries. Auf den Fall hat der YouTuber SidAlpha aufmerksam gemacht.

Den Angeklagten wird den Gerichtsdokumenten nach vorgeworfen, das Urheberrecht von Harmony Gold verletzt zu haben. Der Fall ist zwar erst aus dem Jahr 2017, Harmony Gold verklagt aber seit Jahrzehnten Entwickler von Mech-Spielen.

Worum geht es?

Streitpunkt sind die Rechte an der Robotech-Lizenz, die Harmony Gold besitzt. Die Mech-Designs für die Fernsehserie Robotech hat sich Harmony Gold wiederum exklusiv in den 80ern von den japanischen Animes Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross und Genesis Climber MOSPEADA gesichert. In den USA durfte niemand Mech-Designs verwenden, die den Designs aus diesen Animes ähnlichsehen - bis eben auf Robotech.

Allerdings hatte sich FASA (Jordan Weismans Firma hinter Battletech) ebenfalls für einige frühe Designs Lizenzen von den japanischen Macross-Produzenten gesichert. Die Chassis Warhammer, Valkyrie und Marauder gehören dazu. Dass Lizenzen teilweise doppelt an FASA und Harmony Gold für Battletech und Robotech vergeben wurden, war jahrelang nicht bekannt. Bis Harmony Gold schließlich mit den Klagen begann. Später tauchte das Warhammer-Design in MechWarrior 1 auf, Harmony klagte wieder.

Um welche Designs wird gestritten?

So geht es also nun schon seit über zwei Jahrzehnten hin und her, 2017 steht also die nächste Klage an. Fans von Battletech hatten bereit die Lizenzprobleme als Grund vermutet, warum in frühen Trailern Marauder und Warhammer gezeigt wurden, die Chassis aber nicht mehr in der Beta zu sehen sind.

Tatsächlich verklagt Harmony Gold Harebrained für die Verwendung des Locust, des Shadowhawk-Mechs und sogar des legendären Atlas-Mechs. Die Designs sollen zu nahe an den Robotech-Chassis Amored Valkyrie, Destroid Spartan und dem zuvor genannten Marauder sein. Piranha Games ist wiederum wegen den Chassis Warhammer, Archer, Phoenixhawk und Rifleman dran.

Für den gesamten Fall wahrscheinlich interessant: Kürzlich wurde berichtet, dass Warner Bros. und Harmony Gold einen Robotech-Spielfilm in die Kinos bringen wollen. Als Regisseur wurde Andy Muschietti (Stephen King's It) verpflichtet. Kommentare zum Rechtsstreit gibt es von den involvierten Parteien zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht.