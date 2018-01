Bestes Indie-Spiel 2017 - Fans wählen die Top 10 des Jahres

Auf IndieDB wurden die Wahlen zum besten Indie-Spiel 2017 abgehalten. Die Fans durften für ihre Favoriten des Jahres votieren, am 27. Dezember wurde dann das Ergebnis der Abstimmung preigegeben.

Im letzten Jahr konnte mit Rimworld eine Survival-Management-Simulation den begehrten Publikumspreis abräumen, zweiter wurde der Zeitlupen-Shooter Superhot und den dritten Platz belegte das Landleben-RPG Stardew Valley.

IndieDB bemerkt treffend, dass durch das Einstellen des Entwickler-Programms Greenlight und nach dem Launch von Steam Direct weit mehr Indie-Titel den Schritt auf die digitale Verkaufsplattform Steam unternommen haben. Somit kann man behaupten, dass sich Indie-Spiele seit 2017 in Aufschwung befinden.

Wir haben lange genug um den heißen Brei herum geredet, kommen wir zur Sache! Im Folgenden präsentieren wir euch die Top 10 der beliebtesten Indie-Spiele 2017 laut IndieDB.

IndieDB Players' Choice Awards

Foxhole holt den Titel 2017

Der Sieger bei den IndieDB Players' Choice Awards heißt im Jahr 2017 also Foxhole. In der Unreal Engine 4 betrachtet ihr das Schlachtfeld des innovativen Shooter-MMOs ausschließlich von oben. Auf den ausgedehnten, persistenten Maps spielen hunderte Spieler in zwei Teams gegeneinander um die Vorherrschaft.

Dabei müssen neben den obligatorischen Schießereien auch alle Befestigungen, Ressourcen und Waffen selbst hergestellt und aufgebaut werden. Schlachten können sich so über Tage oder sogar Wochen erstrecken und fordern Teamplay bei taktischen Absprachen, Selbstaufopferung durch das Übernehmen weniger ruhmreicher Aufgaben sowie viel Durchhaltevermögen. Foxhole ist auf Steam im Early-Access-Programm und kostet im aktuellen Winter-Sale 13,99 Euro.