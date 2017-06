Bethesda - AAA-Free2Play-Spiel in Entwicklung

Bei Bethesda Game Studios Montreal befindet sich derzeit ein AAA-Free2Play-Spiel in der Entwicklung. Darauf lässt eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios schließen. Aktuell ist man auf der Suche nach einem Game Performance Manager, der sich vor allem um die Ausarbeitung von Strategien für die Monetarisierung des noch geheimen Spiels kümmern soll.

In der Anzeige stellt Bethesda die Mitarbeit an einem »bleeding-edge AAA Freemium-Spiel in Aussicht. Weitere Details zu dem Free2Play-Spiel lassen sich der Ausschreibung nicht entnehmen, so dass bisher noch nicht mal bekannt ist, in welchem Genre es angesiedelt sein wird.

Neues auf der E3?

Dass Bethesda an einem Geheimprojekt arbeitet, ist übrigens keine Überraschung: Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Game Director Todd Howard bekannt gegeben, dass sich derzeit sogar insgesamt sieben Spiele bei Bethesda in der Entwicklung befinden - fünf davon waren zum damaligen Zeitpunkt der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Gut möglich, dass im Rahmen der diesjährigen E3 neue Details bekannt gegeben werden. Bethesda veranstaltet dann eine große Präsentation, bei der sicherlich auch einige (neue) Spiele zu sehen sein werden.

