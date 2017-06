Publisher Bethesda wird auch dieses Jahr mit einer eigenen Pressekonferenz und Bühnenshow am E3-Spektakel teilnehmen. Wer die Neuankündigungen live mitverfolgen möchte, steht am Montag den 12. Juni pünktlich auf und kann die Show zum Frühstück gucken.

Das Press Briefing startet nun (gut für uns) zwei Stunden später als noch vor einigen Wochen angekündigt und beginnt um 21 Uhr in L.A. (PDT), das entspricht morgens um 6 Uhr unserer Zeit. Bewaffnet mit einer Tasse Kaffee und einem Croissant werden wir ab 5 Uhr mit der Pre-Show auf Twitch beginnen:

Wann? Montag, 12. Juni

05:00 Uhr - Pre-Show mit Michael Obermeier und Christian Schneider

06:00 Uhr - Bethesda Pressekonferenz (unkommentiert)

07:00 Uhr - After-Show und Analyse mit Michael Obermeier, Christian Schneider und Elena Schulz

Wiederholung für Langschläfer: Dienstag, 13. Juni von 16-18 Uhr inklusive Pre- und After-Show

Wo?

GameStar Twitch-Kanal

YouTube

Was wird gezeigt

Alle Gerüchte und Spekulationen deuten auf eine Fortsetzung des Shooters Wolfenstein: The New Order oder zumindest eine Erweiterung hin. Auch Bethesda selber hat Andeutungen dazu bereits auf der letztjährigen Pressekonferenz im Intro gegeben. Die positive Resonanz der Spieler und Kritiker auf die wiederbelebte Marke Doom darf ebenfalls als Zeichen gedeutet werden, dass die Wolfenstein-Serie fortgeführt wird.

Eine Ankündigung von The Evil Within 2 scheint ebenfalls sehr wahrscheinlich. Dass ein Nachfolger zum Horrorspiel nicht ausgeschlossen wird, sagte Bethesda-PR-Chef Pete Hines bereits in einem Interview im August 2016. Im März tauchten Stellenausschreibungen auf, die andeuteten, dass das Spiel bereits in Arbeit sei.

Dass das bereits in der Closed Beta spielbare Quake Champions eine große Rolle spielen wird, dürfte klar sein. Rollenspiel-Fans hoffen indes auf ein neues Elder Scrolls. Wir tippen ebenfalls darauf, dass ein Schwerpunkt auf den bereits letztes Jahr angekündigten Virtual-Reality-Erweiterungen der Spiele Fallout 4 und DOOM liegen, die nun hoffentlich genauer vorgestellt werden.

Überraschungen und Geheimprojekte

Vor zwei Jahren überraschte Pete Hines mit dem direkten Release des F2P-Spiels Fallout Shelter für Mobile Geräte noch während der Präsentation. In den Bethesda Game Studios Montreal wird aktuell an einem »bleeding-edge AAA Freemium«-Spiel ohne Namen entwickelt. Wer weiß: Vielleicht können Sie dies dann schon direkt nach dem E3-Frühstück am Montag auf dem Weg ins Büro spielen.

Mehr zum Thema: Bethesda - AAA-Free2Play-Spiel in Entwicklung

Aber auch für PC-Spieler könnten noch Überraschungen anstehen: Laut eigenen Aussagen sind derzeit noch mindestens »Geheimprojekte« in Arbeit, die angeblich »mindestens so groß wie Fallout 4 oder Skyrim« sein sollen.

E3 2017 - Livestream auf GameStar - Programm, Ablauf und Infos