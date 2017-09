Dieser Pete Hines ist ein Fuchs. Als Vize-PR-Chef von Bethesda weiß er alles, was man über neue Marken des Skyrim-Publishers wissen kann. Und er versteht sich perfekt darauf, die Brotkrumen so zu streuen, dass einem der Mund wässrig bleibt: Wir haben darüber berichtet, dass Hines in einem Interview von einem unangekündigten Bethesda-Spiel für 2017 gesprochen hat. Im Anschluss dementierte er die Info. Und nun dementiert er das Dementieren der Info per Twitter.

Hier der ursprüngliche Tweet, der die Interview-Aussage negierte:

I probably just had a concussion from the beating I took online and was rambling. Ignore. — Pete Hines (@DCDeacon) September 6, 2017

Hier der Tweet, der die Negierung der Interview-Aussage negiert:

I'm positive I knew what I was saying in the interview. The tweet was a joke I was making to MrMatty — Pete Hines (@DCDeacon) September 9, 2017

Wörtlich übersetzt sagt Hines: »Ich kann hier bestätigen, dass ich genau wusste, was ich im Interview sage. Der Tweet [mit der vermeintlichen Hirnerschütterung] war nur ein Joke, gerichtet an MrMatty.«

Dabei handelt es sich natürlich um eine frustrierend vage Aussage, aber zumindest weist Hines indirekt darauf hin, dass man seine ursprüngliche Interview-Aussage durchaus ernstnehmen sollte. Und man kann im nächsten Schritt darüber spekulieren, um welches Spiel es sich handelt: Da Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored und die VR-Varianten von Skyrim, Fallout und Doom bereits in aller Munde sind, engt sich der Kreis möglicher Titel stark ein.

Gleichzeitig haben wir eigentlich die offizielle Bestätigung, dass The Elder Scrolls 6 sich noch nicht in Entwicklung befindet. Und für ein Fallout 5 ist es viel zu früh. Was denkt ihr?