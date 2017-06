Auf der E3 2016 wurde groß VR-Unterstützung für Fallout 4 angekündigt. Nun legt Bethesda zur E3 2017 nach und stellt auch ihren Rollenspiel-Hit The Elder Scrolls 5: Skyrim für die Virtual Reality vor - bislang jedoch nur für Sonys Playstation VR, wie es scheint. Auf der Playstation E3-Pressekonferenz wurde das VR-RPG angekündigt.

Skyrim wird vollständig VR-kompatibel und damit auch komplett in der virtuellen Realität spielbar sein. Wer das Rollenspiel aber so erleben will, muss es erneut kaufen: Einfach die VR-Brille anschließen und die Skyrim-Disc einlegen geht nicht. Dafür liegen dem Paket alle Add-Ons bei.

Obwohl das Open-World-Rollenspiel bereits im November 2011 erschienen ist, erfreut es sich immer noch großer Beliebtheit. Jüngst wurde eine Special Edition für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, die auch Mod-Support auf die Konsolen bringt und eine Version für die Nintendo Switch ist bereits angekündigt. The Elder Scrolls: Skyrim VR erscheint im November 2017.

Und damit nicht genug: Auch Doom bekommt eine VR-Version - die wird allerdings nicht das ganze Spiel umfassen.

