Bethesda - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos der E3-Konferenz

Bethesdas Pressekonferenz heute morgen war mit einer knappen Dreiviertelstunde kurz und knackig und hatte trotz zahlreicher Leaks noch ein paar Überraschungen in Petto. So wurde neben Wolfenstein 2 und Evil Within 2 auch ein Standalone-Addon für Dishonored 2 angekündigt.

Hier noch einmal alle Ankündigungen, Trailer und Infos im Überblick:

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 2 war für uns das Highlight der Bethesda-PK. Die Shooter-Fortsetzung teilt das absurde Setting und den überspitzten Humor des Vorgängers Wolfenstein: The New Order. In einer alternativen Zukunft hat »das Regime« mithilfe von futuristischen Waffen und riesigen Mech-Robotern die Welt erobert.

In Teil 1 hat unser Held B.J. Blaskowicz bereits den Widerstand in Europa aufgebaut - nun sind die USA dran. Wir scharen dort Widerstandskämpfer um uns und stellen uns den Besatzern wieder mit ordentlich Waffengewalt und Wumms entgegen.

Der flotte Ego-Shooter erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Wolfeinstein 2: The New Colossus ist außerdem das Titelthema der GameStar 07/2017, die am 21. Juni 2017 erscheint.

The Evil Within 2

The Evil Within gehörte mit dem gezeigten Trailer und den nachfolgenden Gameplay-Szenen auch zu den Höhepunkten der Show. Wir schlüpfen erneut in die Rolle von Sebastian Castellanos, der sich auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter unfreiwillig mit dem zwielichtigen Mobius-Unternehmen verbünden muss. Will er seine Familie retten, muss er erst die Albraumwelt von STEM überstehen.

Wie im Vorgänger können wir uns also auf eine surreale Welt voller Gefahren und unheimlicher Kreaturen freuen, gegen die wir sehr bedacht vorgehen müssen. Der Survival Horror vom Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami orientiert sich da ganz am Vorbild Resi und konfrontiert uns mit Munitionsknappheit, Ekel und ständiger Angst. Für den letzten Schliff sorgt dann noch eine Prise Outlast 2 - diesmal ist auch ein fatanistischer Kult im Spiel.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Dishonored 2: Tod des Outsiders

Death of the Outsider für Dishonored 2 ist nicht einfach nur ein DLC, sondern eine waschechte Standalone-Erweiterung, für die man das Hauptspiel nicht benötigt. Für 30 Euro schlüpfen wir in die Rolle der Assassinin Billie Lurk, die gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mentor Daud einen scheinbar unmöglichen Auftrag erfüllen soll: Den Outsider töten.

Billie und Daud kennen wir bereits aus dem Dishonored-DLC »The Knife of Dunwall«, Billie ist zudem unter dem falschen Namen Meagan unsere Auftraggeberin in Dishonored 2. Der titelgebende Outsider ist wiederum eine übernatürliche Kreatur im Dishonored-Universum, die uns unsere magischen Kräfte im Spiel verleiht.

Wir können wieder weitläufige Level erkunden, schleichen oder die brutale Variante wählen - wenn wir mit einem höheren Chaos-Level als Konsequenz leben können. Die Erweiterung verspricht noch weitere übersinnliche Feinde und interessante Missionen, darunter sogar einen Bankraub.

Das Addon erscheint am 15. September 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

