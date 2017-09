Bethesda - Unangekündigtes Spiel könnte noch 2017 erscheinen

Eigentlich haben wir recht klare Vorstellungen davon, was Bethesda demnächst auf den Markt bringt. Wolfenstein 2, das Addon zu Dishonored 2, VR-Varianten von Fallout, Skyrim und Doom, außerdem The Evil Within 2 und Skyrim für die Switch - ein ziemlich üppiges Arsenal an neuen Spielen. Trotzdem verhärten sich aktuell Gerüchte über ein weiteres großes Projekt, das noch 2017 erscheinen soll. Naja, und kurz danach werden die Hinweise wieder dementiert.

So geschehen beim vermeintlichen Game-of-Thrones-Titel. Und auch jetzt konstatierte Bethesdas Vize Pete Hines im Rahmen der Pax West, dass ein neues Spiel erscheint, nur um es im Anschluss wieder so halb zu dementieren. Das Interview fand gegenüber Tek Syndicate statt und wird von uns unter diesem Absatz eingebunden:

Via Twitter relativierte Hines: »Ich hatte wahrscheinlich nur eine Gehirnerschütterung, weil ich online auf die Nase bekommen habe und habe rumgefaselt. Ignoriert das Statement.«

I probably just had a concussion from the beating I took online and was rambling. Ignore. — Pete Hines (@DCDeacon) September 6, 2017

Das kann natürlich auch eine gezielte Strategie sein, um eine offizielle Ankündigung nicht versehentlich zu torpedieren. Was auch immer jetzt wahr ist: Bethesda hat nicht mehr viel Zeit, das Spiel der Welt zu präsentieren, wenn es noch 2017 in den Handel kommen soll.