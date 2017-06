Bis zu 25% auf RAM, SSDs, CPUs und weitere Hardware - Alternate Geburtstagsangebote

Mit 25 Jahren feiert man seinen Geburtstag opulent, mit großer Party, lauter Musik und vielen Freunden. Und am liebsten das ganze Wochenende lang. Alternate sie das ähnlich, allerdings feiert der Hardwareversand seinen 25. Geburtstag gleich das ganze Jahr über. Ein Highlight der Feierlichkeiten ist aber das aktuelle Wochenende: Bis zu 25 Prozent Preisnachlass auf zahlreiche Hardwareprodukte sowie eine stark gesenkte Zusammenbaupauschale für PC-Systeme locken von Freitag bis Sonntag.

Mit dabei ist unter anderem die rasante NVMe-SSD Samsung 960 EVO mit 500 GByte Kapazität. Das Laufwerk nutzt den M.2-Steckplatz, der in immer mehr Notebooks und auf vielen aktuellen Mainboards vorhanden ist. Da Samsung mit NVMe die flotte Übertragung direkt per PCIe nutzt und das langsame SATA-Protokoll übergeht, sind hier beeindruckende Transfergeschwindigkeiten von bis zu 3200 MB/s realisierbar. Das wirkt sich im Alltag zwar eher wenig aus, fühlt sich aber extrem befriedigend an..

Samsung 960 EVO 500 GByte SSD M.2 NVMe für nur 194,90€

Mit der HTC Vive ist zudem eine der aktuell besten VR-Brillen im Angebot: Statt 899€ berechnet Alternate dieses Wochenende nur 799€. Im Paket liegt neben dem Headset, den Lighthouse-Trackern für beeindruckende Roomscale-Erlebnisse und zwei Touchcontrollern auch ein Coupon für das unterhaltsame Star Trek: Bridge Crew (Vollversion, benötigt uPlay) sowie für die grafisch beeindruckende Himalaya-Erfahrung Everest.

HTC Vive VR-Brille inkl. Star Trek: Bridge Crew für nur 799€

Ein schneller PC braucht eine zuverlässige Stromversorgung. Und Hand aufs Herz, all diese überflüssigen Kabelstränge vom Netzteil im Gehäuse zu verstecken bringt jetzt auch nicht so wirklich viel Spaß. Ein teilmodulares Netzteil wie das be quiet! Pure Power 10 CM mit 600 Watt schafft Abhilfe: Hier werden nur die wirklich benötigten Kabel tatsächlich angeschlossen, was den PC-Aufbau angenehm vereinfacht. Dank 80 Plus Silber-Zertifizierung stimmt der Wirkungsgrad, zudem ist das Netzteil auch unter Last ein Leisetreter.

be quiet! Pure Power 10 CM 600 Watt PC-Netzteil für nur 59,90€