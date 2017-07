Bis zu 50 Euro Sofortrabatt auf Samsung-SSDs - Angebote bei Alternate

Der erste selbst gebaute PC komplett ohne SATA-Laufwerke fühlt sich seltsam an - irgendwas fehlt da doch! Dabei sind SATA-Laufwerke kaum noch zeitgemäß. Optische Laufwerke werden von digitaler Distribution verdrängt, Festplatten als NAS ausgelagert und SSDs selbst von SATA III massiv ausgebremst. Aktuelle Mainboards und Notebooks setzen daher auf M.2, eine schmale aber extrem flotte Schnittstelle.

Entsprechende M.2-SSDs können wie gewohnt per SATA kommunizieren, mit den üblichen Begrenzungen bei der Übertragungsgeschwindigkeit allerdings auch zu niedrigeren Verkaufspreisen. So richtig modern fühlt sich der PC aber erst mit einer flotten NVMe-SSD im M.2-Slot. Direkt per PCIe x4 angebunden, bootfähig - und nicht ganz günstig. Zugegeben, so richtig bemerken wird kaum jemand den Leistungsunterschied. Aber beim PC-Basteln sind nur selten alle Entscheidungen wirklich sinnvoll..

Auf schnelle NVMe-SSDs von Samsung gibt es nun als Argumentationsverstärker einen Sofortrabatt. Mit dabei sind sowohl die günstigeren 3D-NAND TLC-Laufwerke 960 EVO als auch die mit hochwertigerem 3D-NAND in MLC-Bauweise ausgestatteten 960 PRO. Weniger als 500 GByte finden sich allerdings nicht unter den preisreduzierten Laufwerken, angesichts immer größerer Datenmengen wäre ein zu kleines Laufwerk aber eh nur bedingt ratsam.

Samsung M.2-SSDs 960 EVO und 960 Pro um bis zu 50 Euro reduziert

Mit dabei:

Der Rabatt wird nach Eingabe des Aktionscodes direkt an der Kasse abgezogen, es fallen allerdings zusätzlich Versandkosten je nach Zahlungs- und Versandweise an.