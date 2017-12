Black Mesa - Half-Life-Mod erhält großes Grafik-Update

Das Half-Life-Remake Black Mesa hat ein großes Grafikupdate erhalten. Die Entwickler von Crowbar Collective fügen im Rahmen der Aktualisierung dynamische Echtzeitlichteffekte, Lens Flares, God Rays und detailliertere Texturen ins Spiel ein.

Zudem ist der Release Build nun näher an der internen Entwicklerversion, wie die offiziellen Patchnotes verraten. Das bedeutet laut Crowbar Collective, dass die Xen-Levels, sobald sie fertig sind, einfach über einen simplen Map-Drop ins Spiel eingefügt werden können.

Die Xen-Kapitel werden 2018 erscheinen. Ursprünglich wollte das Team sie bereits 2017 auf Biegen und Brechen implementieren, verwarf diesen Plan jedoch kurz vor Jahresende wieder. Sie versprachen aber, der Community ein Update zu geben, was an den Xen-Kapiteln noch zu tun ist. So arbeite man daran, sie spaßig, gut durchdacht und kohärent zu veröffentlichen und wolle für eine hohe Qualität sorgen.

Jede der 14 Maps, die sich auf fünf Kapitel aufteilen, soll dabei deutlich größer sein, als die orginalen Karten. Unter folgendem Link geht es zu den kompletten Patchnotes zum Grafikupdate von Black Mesa.