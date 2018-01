Black Widow - Gerücht: Solofilm mit Scarlett Johansson kommt 2020

Seit geraumer Zeit schon setzen sich Marvel-Fans für einen Black Widow Solofilm mit Scarlett Johansson ein, seit sie im ersten Avengers-Film vor sechs Jahren ihren ersten Auftritt als knallharte Superheldin absolvierte. Jetzt scheint das Studio dem Wunsch der Fans endlich Folge zu leisten und arbeitet tatsächlich an einem entsprechenden Filmprojekt.

Black Widow: Autorin für den Marvel-Solofilm gefunden

Neusten Informationen nach wurde die Drehbuchautorin Jac Schaeffer mit der Arbeit betreut, der Superheldin einen eigenen Film zu verpassen.

Inzwischen möchte das britische Boulevardblatt Daily Mail aus internen Kreisen erfahren haben, dass die Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson für schlappe 25 Millionen US-Dollar Gage für den Film unterzeichnet hat, um nun eng mit Schaeffer einen Plot für den Marvel-Film zu entwickeln.

Kinostart für 2020 geplant?

Zudem geht der Bericht von einem Kinostarttermin in 2020 aus. Auch wenn sich zuletzt Marvel-Chef Kevin Feige und sein Star Scarlett Johansson für einen Solofilm ausgesprochen haben, steht bis jetzt noch immer nicht offiziell fest, ob ein Black Widow Solofilm auch tatsächlich kommen wird.

Black Widow in Avengers 3 & 4 dabei

Als nächstes ist die Schauspielerin als Superheldin Natasha Romanoff aka Black Widow neben ihren vielen Avengers-Kollegen im neuen Marvel-Film Avengers 3: Infinity War in den Kinos zu sehen, der am 24. April an den Start geht. Hier nimmt sie den Kampf gegen den mächtigen Thanos auf. Nächstes Jahr geht es mit Avengers 4 weiter.