Blade Runner 2049 - Ridley Scott möchte ein weiteres Sequel drehen

Mit Blade Runner 2019 hat Produzent Ridley Scott nach über 30 Jahren eine Fortsetzung seines Science-Fiction-Kultfilms in die Kinos gebracht. Trotz guter Kritiken spielte das Sequel mit Harrison Ford und Ryan Gosling jedoch an den Kinokassen nicht so viel ein, wie vom Filmstudio erwartet.

Zwar können sich die weltweiten Kino-Einnahmen von knapp 259 Millionen Dollar durchaus sehen lassen, jedoch nahm der Film in den US-Kinos gerade einmal 91 Mio. Dollar ein - zu wenig aus Sicht des Studios und den Machern.

Ridley Scott hat Ideen für ein weiteres Sequel

Erst kürzlich äußerte sich Ridley Scott über den möglichen Grund für das enttäuschende Einspielergebnis und meinte einen Grund gefunden zu haben: Blade Runner 2049 von Regisseur Denis Villeneuve sei einfach zu lang geworden. Dabei sei anzumerken, dass der Original-Film im Jahr 1982 auch kein großer Kassenschlager war und erst später zum Kultfilm wurde.

Dennoch sieht der 80-jährige Filmemacher durchaus eine Chance, einen weiteren Blade Runner-Film zu drehen. Wie er jetzt in einem Interview mit DigitalSpy bestätigt, habe er schon erste Ideen für ein weiteres Sequel:

"Ich denke, da gibt es noch eine Geschichte. Ich habe da noch eine in Entwicklung, so dass es sicherlich noch einen geben wird."

Wenn es also nach Scott geht, könnte daraus eine Trilogie werden. Ob es jedoch wirklich so weit kommen wird, bleibt abzuwarten.

Blade Runner 2049: Ab Februar auf DVD und Blu-ray

Derzeit hat der vielbeschäftigte Ridley Scott nämlich mit anderen Filmprojekten alle Hände voll zu tun: Als nächstes soll er für Disney die Merlin-Saga auf die große Leinwand bringen. Außerdem hofft er weiterhin, eine Fortsetzung zu Alien: Covenant drehen zu können.

Inzwischen steht fest: Blade Runner 2049 kommt am 15. Februar auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD ins Heimkino. Digital steht der Science-Fiction-Film bereits ab dem 5. Februar auf Abruf zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es eine Limited Deckard Blaster Edition mit vielen Extras. Dazu gehören auch die drei Prequel-Kurzfilme 2036: Nexus Dawn, 2048: Nowhere to Run und 2022: Black Out.