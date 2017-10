Blade Runner 2049 - Die ersten Kritiken sehen gut aus

Nach Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Blade Runner bringt Regisseur Denis Villeneuve (Arrival) nun rund 35 Jahre später eine Fortsetzung in die Kinos. Neben Harrison Fords Rückkehr als Rick Deckard, steht Ryan Gosling als neuer Blade Runner im Mittelpunkt der Geschichte.

Schon die ersten Reaktionen sehen gut aus

Wenige Tage vor dem Kinostart sind nun die ersten Kritiken zu Blade Runner 2049 eingetroffen. Schon die ersten Reaktionen zeigten ein durchgehend positives Bild von dem Sequel. Manche US-Kritiker sprachen sogar von einem Meisterwerk.

Blade Runner 2049 kommt am 5. Oktober in die deutschen Kinos, der US-Start ist ein Tag später am 6. Oktober. Zur weiteren Besetzung gehören Ana de Armas, Dave Bautista, Robin Wright und Jared Leto. Das SciFi-Sequel hat für die US-Kinos ein R-Rating erhalten, eine entsprechende deutsche FSK-Freigabe steht noch aus.

Blade Runner 2049 - Bilder zum Kinofilm ansehen

Die ersten Kritiken zu Blade Runner 2049

Auf Metacritic befindet sich die ersten Kritiken zu Blade Runner 2049 durchgehend im grünen Bereich und werten den Film mit derzeit guten 83 Prozent. Zahlreiche große Branchenmagazine wie Variety oder Empire vergeben dem Film sogar satte 100 Prozent.

Ähnlich sah es auch auf Rotten Tomatoes aus. Hier wird das SciFi-Sequel mit aktuell satten 96 Prozent positiver Reviews gelistet. Das Average Rating liegt bei 8.5 von 10.