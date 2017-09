Blade Runner 2049 - Die ersten Reaktionen sind da

Regisseur Denis Villeneuve (Arrival) hat die schwierige Aufgabe übernommen, rund 35 Jahre nach Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Blade Runner eine Fortsetzung zu drehen.

Wenn man die ersten Spoiler-freien Reaktionen via Twitter liest, scheint ihm die Umsetzung gelungen zu sein. Manche sprechen sogar von einem Meisterwerk. Die ersten ausführlichen Kritiken erscheinen in wenigen Tagen.

Everyone bow down to Denis Villeneuve. He’s done the impossible and delivered a huge home run with 'Blade Runner 2049'. Loved it. pic.twitter.com/fjhAJgnwqT — Steven Weintraub (@colliderfrosty) September 26, 2017

Blade Runner 2049 is absolutely loaded with spoilers. Even the plot of the film is a spoiler. If you are going to see it avoid reviews. pic.twitter.com/MLrCmJgLtF — Steven Weintraub (@colliderfrosty) September 26, 2017

Our own @JimmytotheO calls @bladerunner "Astonishing... More than just a visual wonder, it's a groundbreaking science fiction masterpiece." pic.twitter.com/ulDJYJzMqT — JoBlo.com (@joblocom) September 26, 2017

#BladeRunner2049 was one of the most mind-blowing films I've seen. It's breathtaking and transportive. Denis Villeneuve has a masterpiece. — Jenna Busch (@JennaBusch) September 26, 2017

BLADE RUNNER 2049 is sci-fi masterpiece; the kind of deep-cut genre film we don't see anymore. Visually mind blowing, absolutely fantastic pic.twitter.com/A1d6ohmj3s — ErikDavis (@ErikDavis) September 26, 2017

Good news! BLADE RUNNER 2049 is a terrific continuation and expansion of the orig. Wasn't hoping for much, ended up LOVING it. (Even Leto!) — Jordan Hoffman (@jhoffman) September 26, 2017

I've seen Blade Runner 2049 and it's FUCKING INCREDIBLE. — Kevin Polowy (@djkevlar) September 26, 2017

Denis Villeneuve is unquestionably one of the elite working directors & there's no excuse if Deakins doesn't win the Oscar #BladeRunner2049 — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) September 26, 2017

Anime-Kurzfilm erzählt die Vorgeschichte weiter

Inzwischen ist der dritte angekündigte Prequel-Kurzfilm erschienen. Diesmal als Anime namens Black Out 2022 von dem japanischen Regisseur Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) über Replikanten, die einen großen Stromausfall verursachen.

Blade Runner 2049 kommt am 5. Oktober in die deutschen Kinos. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Harrison Fords Rückkehr als Rick Deckard an der Seite von Ryan Gosling als neuen Blade Runner.