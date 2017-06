Bless - Arbeit an MMO-Hoffnung mit toller Grafik abgebrochen

Bless ist ein koreanisches MMO, das vor allem durch seine hübsche Optik von sich reden machte. Nun wird der Grafik-Kracher aber wohl nie erscheinen.

Der Publisher Gamigo/Aeria Games gab an, dass man sich einvernehmlich vom Entwickler Neowiz und dem Projekt getrennt habe. Das Online-Rollenspiel habe nicht den angestrebten Qualitätsstandards entsprochen.

Der Release war für 2017 geplant: Sogar mit Oktoberfest-Event

Das sei den Unternehmen aber leider erst nach ausgiebigem Testen klargeworden:

"Zusammen mit Neowiz sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die technischen Schwierigkeiten unüberwindbar sind. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, das Spiel nicht in unseren angestrebten Märkten fertigzustellen. Das war keine leichte Entscheidung für uns und wir haben intensiv darüber nachgedacht. Auf der anderen Seite haben wir viele andere interessante Releases in der Hinterhand, die unser ohnehin starkes Portfolio ergänzen. Die Spieler können sich also auf zahlreiche neue Titel in der Zukunft freuen."