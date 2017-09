Auch die ganz Großen haben mal ganz klein angefangen. Das beweist einmal mehr eine nette Anekdote von Blizzard-Chef Mike Morhaime, der in einem Livestream im Vorfeld der BlizzCon 2017 verriet, wie für ihn damals alles anfing. Seinen Anteil für die Firmengründung im Jahr 1991 hatte ihm nämlich seine Oma geliehen:

"Allen Adham und ich haben damals je 10.000 Dollar beigetragen. Um an meine 10.000 ranzukommen, habe ich 15.000 Dollar von meiner Großmutter geliehen. Sie hat nichts dafür verlangt, das war sehr nett von ihr. Damals hatten wir noch kein einziges Spiel, es war der Startschuss und der Zeitpunkt für uns, loszulegen."

Das handgeschriebene Dokument wird heute im sogenannten Blizzard Vault verwahrt. Diese Abteilung sammelt Dinge wie Kunstwerke oder alte Dokumente, die für die Geschichte der Firma von Bedeutung sind. Über seine Großmutter Mildred Miller sagte Morhaime: »Sie hat mich immer unterstützt. Zwar hat sie nicht selbst gespielt und kannte auch unsere Spiele nicht, aber sie war immer stolz auf das, was ich gemacht habe.«

Blizzard Entertainment wurde 1991 unter dem Namen Silicon & Synapse von Michael Morhaime, Frank Pearce und Allen Adham gegründet und landete 1993 mit The Lost Vikings seinen ersten Spieleerfolg. Nach der Umbenennung in Blizzard folgte der Durchbruch 1994 mit WarCraft: Orcs & Humans. Heute beschäftigt die Firma weltweit 4.700 Mitarbeiter an neun Standorten und setzt jährlich über 2 Milliarden US-Dollar um.

