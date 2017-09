Blizzard - Haustiere sind zur NDA verpflichtet, Corgis am Beliebtesten

Haustiere sind in Spielen mittlerweile wie im realen Leben zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Wo immer es möglich ist, implementieren Entwickler mittlerweile Haustiere in ihr Spiel. Gerade bei Blizzard spielen die Begleiter eine besondere Rolle. In World of Warcraft können wir diese sogar gegeneinander antreten lassen.

Das Haustiere auch am Arbeitsplatz entsprechend wertgeschätzt werden, zeigt Blizzard in ihrem Blick hinter die Kulissen. Hierbei gibt es Richtlinien für das Mitbringen der kleinen Begleiter auf das Firmengelände.

Alle Tiere müssen vorher registriert werden, müssen geimpft sein und dürfen sich nur in einer für das Tier angemessenen Umgebung aufhalten. Zudem dürfen sich andere Mitarbeiter in der Nähe durch das Tier nicht unwohl fühlen. Darüber hinaus sind die Küchen und die Cafés für alle Haustiere tabu. Blizzard verzeichnet mehr als 750 registrierte Tiere und rund die Hälfte davon kommt regelmäßig zu Besuch.

Es gibt 700 Hunde, 36 Katzen, 5 Kaninchen, vier Aquarien mit etlichen Fischen und eine Schildkröte. Bei den Hunden sind Corgis mit 75 Stück am Häufigsten vertreten.

Ein Pfotenabdruck für die NDA

Wer sein Haustier mit an den Arbeitsplatz nehmen möchte, der muss neben den erwähnten Regeln noch eine weitere einhalten. Der jeweilige Begleiter muss mit seiner Pfote eine NDA unterschreiben, sodass keine geheimen Informationen über Blizzard-Spiele nach außen getragen werden.

Außerdem müssen sich die Besitzer für eine Allianz- oder eine Horden-Marke für das Haustier entscheiden. Momentan haben sich 462 für eine Marke der Horde entschieden und nur 289 für die Allianz. Intern bei Blizzard scheint die Horde also bevorzugt zu werden.

Alle Informationen und viele Bilder zu den Haustieren findet ihr auf der offiziellen Seite.