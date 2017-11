Auf der diesjährigen BlizzCon entschied sich Blizzard dazu, toxische Spieler vom Messegelände zu verweisen. Wer sich während der Anspiel-Sitzungen für das World-of-Warcraft-Addon Battle for Azeroth oder der neuen Overwatch-Heldin danebenbenahm, hatte schnell einen Security-Mann hinter sich.

Diese überwachten das Geschehen jederzeit und verstanden scheinbar keinen Spaß. Wie der Streamer Broximar berichtet, wurden den Spielern anschließend die Messe-Ausweise abgenommen, auf denen auch die Battle.net-Daten vermerkt waren. Ob auch der Account später eine Strafe erhielt und wie viele Spieler während der zweitägigen Veranstaltung das Gelände verlassen mussten, ist nicht bekannt.

I like knowing trolls who were typing horrible things into chat during BlizzCon demos were removed from the con and stripped of their badge.