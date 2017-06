Im Leben nach dem Tod liefern sich die größten Krieger aller Zeiten saftige Prügeleien - 33 dieser Legenden gehören derzeit zum ständig wachsenden Roster spielbarer Figuren von Brawlhalla. Darunter finden wir so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann: Piraten, Ninjas, Cyborgs, Wikinger und Zwerge, Echsenmenschen und Orks, Cowgirls und Aliens.

Zwar haben wir anfangs nur Zugriff auf eine Handvoll dieser Figuren, den Rest spielen wir aber einfach gegen Spielwährung frei. Auf Nintendos Mario und Yoshi müssen wir logischerweise verzichten, aber wir vermissen sie eigentlich auch nicht in diesem kostenlosen Prügelspiel, dessen Gameplay ganz stark an Smash Bros. erinnert.

Überfälliger Test

Stimmt, Brawhalla ist schon älter. Aber dadurch wird's ja nicht gleich schlechter. Wir nutzen die Release-arme Zeit der Sommermonate, um auf dieses Prügelkleinod hinzuweisen und ihm die verdiente Wertung zu verpassen.

Spaß, Ernst und alles dazwischen

In den meisten Spielmodi prügeln wir uns mit anderen Spielern. Diese können lokale Couchgaming-Kollegen, Onlinespieler, Bots oder eine Kombination aus allen dreien sein. In Brawlhalla kloppen sich bis zu acht Kämpfer und ringen je nach Spielmodus darum, wer die meisten KOs landet oder wer am längsten überlebt.

Mal jeder gegen jeden, mal in Teams. Zudem gibt es Partygamemodi wie Brawlball, bei dem es darum geht, einen Ball mit Waffengewalt ins gegnerische Tor zu befördern. Oder wie wär's mit Bombsketball, einer besonders explosiven Ballsportart?

Suchen wir eine Herausforderung, gibt es Ligaspiele im Modus 1vs1 und 2vs2, in denen wir um Ruhm, Wertungen und einzigartige kosmetische Skins kämpfen, inklusive Elo-Wertung, damit wir es immer mit ebenbürtigen Gegnern zu tun kriegen. Der Netcode ist hervorragend, Lags und Verbindungsprobleme sind sehr selten.

Hände, Füße, Waffen

Jeder spielbare Charakter beherrscht jeweils zwei der insgesamt zehn Waffengattungen im Spiel. Wir haben uns beispielsweise für die Tigerin Asuri entschieden, die mit Katars und dem Schwert in die Schlacht zieht. Die Walküre Brynn greift derweil zu Speeren und Äxten, während sich Werwolf Mordex auf Faustwaffen und Sensen spezialisiert hat. Zudem verfügt jeder Held über individuelle Werte für Stärke, Geschicklichkeit, Verteidigung und Geschwindigkeit.

Zum Start eines Matches betreten alle Teilnehmer unbewaffnet die Arena und kämpfen mit Händen und Füßen. Nach kurzer Zeit erscheinen Waffen, die sich beim Aufheben in die favorisierte Waffengattung des jeweiligen Charakters verwandeln. Zudem gibt es spezielle Gadgets wie Bomben, Minen und andere fiese Spielzeuge, mit denen wir unseren Mitspielern das Leben schwermachen.

Unsere Gegner traktieren wir mit leichten und schweren Angriffen. Je mehr wir sie schwächen, desto weiter fliegen sie davon, wenn sie einen besonders saftigen Treffer kassieren. Wir hingegen kassieren Punkte, indem wir Gegner aus der Arena (sprich: aus dem Bild) fliegen lassen und verlieren Punkte, wenn wir selbst aus der Arena gehauen werden. Simpel!