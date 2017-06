Brütal Legend 2 - »Es wird kommen!« - verspricht der Chefentwickler

Entwickler Double Fine Productions hat so einige verrückte Schafe in der eigenen Herde (Wortspiele mit Tim Schafer sind in dieser News rein zufällig und nicht beabsichtigt). Da gibt's Psychonauts, das in unserer Psyche ein Jump & Run bastelt, oder Grim Fandango Remastered, das Lucasarts' Reich der Toten irrwitzig für moderne Gamer aufpoliert. Und dann wäre da noch Brütal Legend - ein Action-Adventure, auf das selbst Hideo Kojima stolz sein müsste, weil es seinen Spielern auf halber Strecke den Mittelfinger zeigt und zum Echtzeitstrategiespiel wird. Die Fans verzeihen diesen Erwartungsbruch aber gerne - und warten seit 2009 sehnsüchtig auf einen Nachfolger.

Auf der E3 2017 kommen Double-Fine-Chef Tim Schafer und Hollywood-Haudegen Jack Black jetzt erneut zusammen. Weil letzterer damals auch die Front-Figur von Brütal Legend war, vermutet die Community natürlich instinktiv, dass hinter dem E3 Panel »Jack Black in Conversation with Tim Schafer« eine Ankündigung von Brütal Legend 2 steckt. Die Hoffnung bleibt zwar unbegründet, weil die Konversation lediglich als Plausch zwischen zwei ehemaligen Kollegen konzipiert wurde - aber da die Menge während des Panels lautstark Brütal Legend 2 ruft, reagiert Tim Schafer.

»Irgendwann werden wir das Spiel machen«, verspricht Schafer. Im selben Atemzug konstatiert er aber, dass es eine ganz schön aufwendige Sache wird - finanziell und organisatorisch. Brütal Legend 1 hat damals 25 Millionen Dollar gekostet - was damals schon ziemlich viel Geld war (in einer weniger kostspieligen Triple-A-Landschaft). Aber hey, immerhin bekommt Psychonauts einen offiziellen Nachfolger.